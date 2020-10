전 세계 누적 확진자 3539만3800명·누적 사망자 104만1780명

[아시아경제 박종일 기자] 5일 오전 국제통계사이트 월드오미터에 따르면 코로나19로 인한 전 세계 누적 확진자는 3539만3800명, 누적 사망자는 104만1780명으로 집계됐다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 코로나19 양성판정을 받고 치료 중인 가운데 미국 50개 주 중 21개 주에서 전주보다 확진자가 늘어나면서 뚜렷한 재확산세를 보이고 있다.

위스콘신주 경우 지난 3일 신규 확진자가 일평균 4배에 달하는 2892명이 나왔고, 입원환자도 전달보다 두 배 넘게 늘어난 것으로 나타났다.

상황이 이렇게 되자 위스콘신주 보건당국은 ‘공중보건 비상사태’를 선포, CNN은 “날씨가 추워지면 사람들이 실내에 머무르는 시간이 길어지고, 코로나19 감염도 증가할 수 있다”는 보건전문가들의 경고를 재차 소개하기도 했다.

휴가 시즌을 끝내고 ‘2차 유행’에 접어든 유럽도 심각한 상황이다. 유럽 질병통제예방센터(ECDC)의 주간보고서에 따르면 최근 2주간 유럽의 코로나19 사망률은 10만명 당 113.6명으로 70일째 상승하고 있다. 프랑스의 경우 3일 기준 신규 확진자 1만6972명을 기록하면서 수도 파리가 다시 봉쇄될 위기에 놓였고, 이탈리아는 지난 2일 신규 확진자 2844명, 독일은 2673명을 기록하며 4월 이후 최대치를 기록했다.

추석 연휴를 보낸 우리나라 역시 확산 우려를 잠재우지 못한 상황이다. 추석부터 주말로 이어지는 5일 연휴 기간 일일 확진자가 모두 두 자릿수를 나타냈지만 이 기간 검체검사가 평소 대비 절반 수준에 불과했기 때문에 확산세가 꺾였다고 확신하기는 어렵다는 분석이다.

확진자가 여전히 수도권에 집중되고 있다는 점도 우려 요인이다. 전체적으로 신규 집단감염 발생건수는 줄었지만, 학교와 병원, 요양원 등에서 꾸준히 집단감염이 발생하고 있다. 특히 추석 연휴 동안 이미 귀성객과 귀경객 중 두 건의 확진 사례가 나온 데 이어 이 기간 감염된 것으로 추정되는 확진사례가 전국 곳곳에서 잇따르고 있다.

방역당국은 11월13일부터 불특정다수가 모이는 버스나 지하철, 병원과 요양원에서 마스크를 쓰지 않으면 벌금 10만원을 부과하는 내용의 ‘감염병 예방법’ 개정안을 어제 발표했다. 방역조치의 실효성과 신속한 감염병 위기 대응을 위해 지자체장의 권한을 강화한 것이 눈에 띈다. 추석 직전에 정보공개와 격리대상자 이동수단 제한, 위치정보 수집과 관련된 개정사항이 발표된 바 있지만, 강남구청장으로서 앞으로 방역수칙 위반자에 대한 과태료 부과 등 저에게 주어진 권한을 최대한 효율성 있게 사용하는 방안을 모색 중이다.

확진자 현황

먼저 5일 기준 강남구 누적 확진자는 275명, 추가 확진자는 나오지 않았다.

자가격리자 현황

이날 현재 강남구가 관리하고 있는 자가격리자는 745명, 이 중 해외입국자는 670명, 국내접촉자는 75명이다.

검체검사자수

강남구보건소 선별진료소 누적 검체검사자는 5만9531명이다. 전날 146명의 검사자 중 해외입국자 49명, 국내거주자는 97명이었다.

9월30일부터 10월4일까지 이어진 지난 추석 연휴기간에 발생한 국내 확진자는 총312명으로 나타났다. 하루 평균 62명 수준으로 주로 수도권에서 발생, 방역당국은 평소보다 지역 간 이동과 사람 간 접촉이 증가, 최대 잠복기가 14일이라는 점 등을 고려할 때 다음 주까지는 긴장을 늦출 수 없다는 입장이다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr