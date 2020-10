[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 경제의 2/3를 차지하는 서비스업의 경기가 예상보다 호조를 보였다.

5일(현지시간) 미국 공급관리협회(ISM)는은 9월 미국 서비스업 구매자관리지수(PMI)가 57.8이었다고 발표했다. 이는 전월의 56.9에 비해 상승한 것이다. 다우존스가 집계한 전문가 예상치 57.0보다도 높은 결과다.

PMI는 50을 넘으면 경기 확장을, 50이하면 경기 위축을 의미한다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr