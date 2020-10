[포토]유동균 마포구청장 ‘제1회 홍대 거리아티스트 경연' 수상자 시상

[아시아경제 박종일 기자] 유동균 마포구청장이 5일 오후 3시 마포출판문화진흥센터 다목적실에서 열린 ‘제1회 홍대 거리아티스트 경연대회 시상식’에 참석해 수상 팀에게 트로피와 시상금을 수여했다.

마포구는 코로나19로 위축된 거리예술가들에게 삶의 활력을 불어넣어 주고 그들의 공연 및 창작활동을 장려하기 위해 ‘온라인 홍대 거리아티스트 경연대회’를 개최, 참가자가 제출한 공연영상을 통한 예심, 무관중 공연을 통한 온라인 본선을 거쳐 최종 6팀이 지난 9월29일 수상자로 선정됐다.

이날 열린 시상식에서 유 구청장은 대상 1팀, 금상 1팀, 은상 2팀, 동상 2팀에게 트로피와 소정의 지역상품권을 시상금으로 전달하며 축하의 뜻을 전했다.

유동균 구청장은 “앞으로도 여러분과 같은 실력 있는 아티스트들이 널리 인정받기를 바란다”라며 “감염병 상황에서도 안전하게 진행할 수 있는 문화예술 콘텐츠의 발굴을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.

