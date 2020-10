[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 5일 오후 영등포구 신길동 우신초등학교와 문래동 관악고등학교를 방문해 하반기 ‘학교 공감 프로젝트’를 통한 현장 소통에 나섰다.

‘학교 공감 프로젝트’는 구청장이 학교를 방문해 학교 관계자와 학부모와 교육 현안에 대한 의견을 나누고 개선안을 모색하기 위해 마련됐다.

채 구청장은 이 날 학교 정문 앞 육교와 안전통학로 개선 현장을 점검, 쾌적한 교육환경 조성을 위한 논의를 이어갔다.

채 구청장은 소통을 통해 교육환경을 개선, 안전한 통학로 조성으로 명품 교육도시 영등포를 만들어가겠다고 전했다.

