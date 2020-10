수년간 두통 앓았던 호주 여성…뇌에 기생충 자라는 희귀 질환 앓아

병원 진단 결과 '신경낭미충증' 판단

덜 익은 돼지고기·병원균 묻은 달걀 섭취시 나타나

[아시아경제 임주형 기자] 수년간 두통을 호소해 온 한 호주 여성이 두뇌에서 기생충이 자라는 희귀 질환을 앓고 있었던 사실이 드러나 충격을 주고 있다.

4일(현지시간) 미 CNN 방송 등에 따르면 최근 일주일 넘게 시야가 흐려지거나 두통이 느껴지는 등 이상 증세를 호소한 호주 여성 A(25) 씨는 병원 진단 결과 뇌에서 기생충이 자라는 '신경낭미충증' 판정을 받았다.

A 씨는 지난 7년간 한 달에 2~3번꼴로 두통을 앓았던 것으로 전해졌다. 최근에는 머리가 심하게 아파 진통제를 먹었지만 아무런 효과도 보지 못해 병원을 찾았다.

병원 측 연구진은 A 씨에 대해 뇌 자기공명영상(MRI)을 촬영했고, 그 결과 A 씨의 뇌에서 종양이 아닌 물혹을 발견했다.

이 물혹은 인간 세포조직으로 형성된 것이 아니라고 판단한 연구진은 정밀 검사를 시행했고, 해당 물혹 안에서 기생충이 자라고 있다는 사실을 확인했다.

이후 A 씨는 물혹 제거 수술을 받았고, 현재는 상태가 호전된 것으로 전해졌다.

세계보건기구(WHO)에 따르면 A 씨가 앓았던 신경낭미충증은 덜 익은 돼지고기, 기생충이 있는 배설물과 닿은 계란 등을 섭취한 사람에게서 나타나는 희귀 질환이다.

감염원을 통해 체내에 침투한 기생충은 뇌를 포함해 근육 조직, 피부, 안구 등에서 자랄 수 있으며 성인 뇌전증을 유발하고 심한 경우 사망에 이르게 할 수 있다.

이에 대해 연구진은 "신경낭미충증은 자연적으로 발생하지 않는 지역에서도 경계를 강화해야 할 필요가 있다"며 "음식물은 반드시 익혀 먹고 손 씻기를 철저히 해야 한다"고 당부했다.

한편 이같은 연구 내용은 미국 과학 저널인 '열대 의학 및 위생학 저널' 최신호에 게재됐다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr