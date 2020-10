장석웅 전남교육감 “시험지 유출 죄송” 짤막한 사과

학생·학부모 “대책 마련이 급선무” 문제 해결 촉구

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 장석웅 전남교육감이 최근 교육현장에서 발생한 사건·사고에 대해 유감을 표하고 사과했지만, 학부모들은 “대책 마련이 급선무”라고 목소리를 높였다.

장 교육감은 5일 열린 확대간부회의를 통해 “최근 빈발하는 학생 사고와 모 고등학교 교사의 시험지 유출 사건 등으로 도민들께 심려를 끼쳐 마음이 무겁고, 송구한 마음이다”며 “최선을 다해 재발 방지에 힘써주길 바란다”고 짤막하게 입장을 밝혔다.

이 발언은 지난달 목포에서 고등학생 무면허 운전으로 3명이 숨지고 4명이 다친 교통사망사고와 완도고등학교 시험지 유출 및 성희롱 의혹 사건 등을 염두에 두고 한 말이다.

그동안 완도 시험지 유출 건은 2년 전 발생한 목포 M고등학교 중간고사 시험지 유출과 비교되면서 도교육청의 안일한 대처도 함께 도마 위에 올랐다.

지난 2018년 목포 시험지 유출 당시 장석웅 교육감은 “내신의 영향력이 큰 상황에서 불안감을 조성하고 위기감을 초래한 점에 송구함을 금할 수 없다”며 “감사과를 중심으로 세부적이고 엄밀한 조사를 통해 다시는 시험지 유출이 발생하지 않도록 최선을 다할 것"이라며 전남 전체 학교를 대상으로 대대적으로 전수조사를 했다.

이에 비해 완도 시험지 유출은 성희롱까지 겹친 심각한 사안임에도 도교육청이 안일한 대처로 일관한다는 지역민들의 비난을 받아왔다.

완도 지역 한 교직원은 “학생들과 학부모들의 불만이 폭주하고 있지만, 수능을 앞둔 상황이라 이러지도 저러지도 못하고 있다”며 “학교와 도 교육청은 문제를 해결할 의지가 없어 보인다”고 속상한 마음을 토로했다.

이어 “평소 장석웅 교육감은 ‘한 아이도 포기하지 않겠다’고 주장했는데 정작 시험지 유출로 심각하게 피해를 보는 완도고등학교 전체 학생들을 위한 대책 마련은 전혀 느껴지지 않는다”고 덧붙였다.

전남도교육청은 수시모집 비중이 높은 지역의 특성상 학생들이 피해를 볼 수 있어 조심스럽다는 태도지만, 이를 고려한다 해도 도교육청과 학교의 허술한 관리 등 여러 정황은 책임 있는 조처에 대한 의문을 낳았다.

한편 완도 관내 학부모들은 장석웅 교육감이 정식적인 절차에 의한 사과가 아닌 간부 회의를 통해 짤막한 입장만을 전달한 것에 대해 아쉬움을 표하며 성의 있는 문제 해결을 촉구했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr