[아시아경제 임춘한 기자] 더불어민주당은 5일 가짜뉴스 근절 등을 위해 '미디어 언론 상생 태스크포스(TF)를 구성했다. 노웅래 최고위원이 TF 단장을, 최인호 수석대변인이 TF 부단장을 맡았다.

TF는 언론 친화적 관계를 구축하기 위한 제도를 설계하는 한편 정확한 정보를 제공해 오보를 방지하고 가짜뉴스에 대응하는 등의 역할을 한다. 사회적 어젠다를 기획·개발하고, 뉴미디어 정책을 연구하는 분과도 운영한다.

노 최고위원은 "언론과 정치의 관계를 '불가근불가원'이라고 하지만 작금의 상황은 그렇지 못하다"며 "이제 정치와 언론이 본연의 역할을 하도록 상생과 공존의 관계를 회복했으면 한다"고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr