야쿠르트, 식사대용식 ‘잇츠온 케어온 엑티브’ 출시 케어푸드 라인업 강화

한국야쿠르트가 케어푸드 브랜드 ‘잇츠온 케어(eats on care)’의 두 번째 제품인 ’잇츠온 케어온 엑티브(이하 케어온 엑티브)‘를 출시하고 제품 라인업을 강화한다.

‘잇츠온 케어’는 한국야쿠르트가 지난 4월 론칭한 생애주기별 맞춤형 건강케어 브랜드다. 한국야쿠르트는 ‘잇츠온 케어’를 중장기 육성 브랜드로 정하고 당뇨 환자식, HMR 연화식 등 다양한 제품 라인업을 선보일 계획이다.

신제품 ‘케어온 엑티브’는 일반인을 위한 식사대용식이다. 현미를 비룻해 보리, 옥수수, 율무 등 16가지 곡물에 타우린 700mg를 넣어 만들었다. 영양 흡수 및 소화 속도 등을 고려해 동, 식물성 3가지 단백질을 다양하게 넣어 설계한 것이 특징이다. 고소하고 담백한 맛으로 끼니를 거르기 쉬운 수험생과 운동 전후 영양 보충이 필요한 사람에게 좋다.

여기에 비타민 10종을 비롯한 마그네슘, 아연, 칼슘 등 미네랄 7종을 더해 필요한 영양성분을 꼼꼼히 채울 수 있다.

정희철 한국야쿠르트 마케팅 담당자는 “‘잇츠온 케어온 엑티브’는 식사대용식에 타우린을 더한 제품으로 한끼 식사의 균형잡힌 영양은 물론 활력까지 함께 챙길 수 있는 제품이다”며 “앞으로도 다양한 케어제품을 개발해 고객의 건강한 삶에 기여하는 브랜드로 입지를 다져나갈 계획이다”고 밝혔다.

‘케어온 엑티브’는 프레시 매니저 또는 온라인 몰 하이프레시를 통해 구매 가능하다. 현재 론칭을 기념해 20%할인 이벤트를 진행 중이다.

한편, 국내 케어푸드 시장은 꾸준히 성장 중이다. 2011년 5104억원에서 2017년 1조 1천억원으로 6년새 두배 가까이 늘었다. 업계에서는 올해 관련 시장 규모가 2조 원에 이를 것으로 전망하고 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr