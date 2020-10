[특징주]MH에탄올, 코로나19 사람 피부에서 9시간 생존…어린이 괴질 공포까지

[아시아경제 박형수 기자] 세계적으로 유행하는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)가 사람 피부에서 9시간 이상 생존한다는 연구 결과가 발표됐다는 소식에 MH에탄올 MH에탄올 023150 | 코스피 증권정보 현재가 9,280 전일대비 1,730 등락률 +22.91% 거래량 1,675,510 전일가 7,550 2020.10.05 15:30 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제【전문가추천】 이번주에는 꼭 잡아야할 '반도체 관련주' close 이 급등하고 있다. 손 소독제 수요가 다시 급증할 수 있다는 기대가 주가에 영향을 준 것으로 보인다.

5일 오후 3시18분 현재 MH에탄올은 전날보다 24.5% 오른 9410원에 거래되고 있다.

일본 교토 부립(府立) 의과대학 연구팀이 국제 저널 '임상 전염병(Clinical Infectious Disease)' 온라인판에 게재한 논문을 보면 인체 피부 표면 등에서 코로나19 바이러스와 독감 바이러스(인플루엔자 A)의 안정성에 관한 실험 결과를 공개했다.

실험 결과, 피부 표면에 배양액과 섞은 코로나19 바이러스의 생존 시간은 최소 7.96시간, 최대 10.2시간으로 평균 9.04시간(9시간 2분 24초)으로 나타났다. 독감 바이러스는 1.65~2시간(평균 1.82시간)이었다. 코로나19 바이러스가 독감 바이러스보다 약 5배의 생존 시간을 보인 셈이다.

코로나19 예방을 위해서는 손 소독이나 손 씻기가 절대적으로 중요한 것으로 지적됐다.

코로나 바이러스 감염증과 관련한 소아·청소년 다기관염증증후군이 2건 확인됐다는 소식도 소독제 수요에 영향을 줄 것으로 보인다. 다기관염증증후군은 코로나로 인한 면역 이상반응이 원인으로 꼽힌다. 발병 매커니즘이 정확하게 파악되지 않아 ‘어린이 괴질’로 불리기도 했다.

