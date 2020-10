서창산업(주) 용인(인천방향)주유소는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 예방을 위해 마스크증정행사를 시행한다.

용인(인천방향)주유소는 신종 코로나바이러스감염증의 지역사회 확산을 차단하기 위해 KF94 마스크를 미리 구입하여 고객들에게 무료로 선물한다.

주유소 관계자는 “정부의 강화된 방역대책에 따라 재난상황에 준하는 비상체제를 갖추고 있다.”면서 “방문객들이 안심하고 주유할 수 있도록 청정 환경을 유지해 나가겠다.”고 전했다.

