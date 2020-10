[아시아경제 이춘희 기자] 스가 요시히데 일본 총리가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 양성 판정을 받은 도널드 트럼프 미국 대통령 부부에 대한 위로의 메시지를 전했다.

3일 스가 총리는 본인의 트위터를 통해 "(트럼프 대통령 부부가) 코로나19에 감염됐다는 트윗을 보고 걱정했다"며 "두 분이 어서 코로나19를 극복하고 일상의 삶을 되찾기를 기원한다"고 밝혔다. 스가 총리는 같은 내용의 글을 영어와 일본어로 함께 올렸다.

아베 신조 전 일본 총리도 이날 트위터를 통해 "트럼프 대통령과 멜라니아 여사가 하루빨리 완쾌되기를 친구로서 진심으로 기원한다"고 전했다.

