'엎치락 뒤치락' 이낙연·이재명, 차기 대권 선두경쟁 치열

[아시아경제 강나훔 기자] 추석 명절을 앞두고 진행된 차기 대권주자 선호도 여론조사에서 이낙연 더불어민주당 대표와 이재명 경기지사가 치열한 선두 경쟁을 벌이고 있는 것으로 나타났다.

3일 중앙선거여론조사심의원회에 따르면 MBC 의뢰로 코리아리서치인터내셔널이 지난달 27∼28일 1005명을 대상으로 차기 대권주자 선호도를 조사한 결과 이 대표가 26.4%의 선호도로 1위를 차지했다. 이 지사는 23.2%로 2위였다.

이어 안철수 국민의당 대표(6.8%), 홍준표 무소속 의원(5.5%), 오세훈 전 서울시장(3.1%), 심상정 정의당 대표(2.3%), 황교안 전 미래통합당 대표(1.8%), 유승민 전 미래통합당 의원(1.7%), 원희룡 제주지사(1.7%) 등 순이었다.

KBS가 케이스탯리서치에 의뢰해 지난달 26∼28일 전국 성인 1001명을 대상으로 진행한 조사에서는 이 지사의 선호도가 26.2%로 가장 높았다. 이 대표는 21.6%로 집계됐다.

이밖에 홍 의원(5.8%), 안 대표(4.6%), 오 전 시장(3.5%), 황 전 대표(2.3%), 유 전 의원(1.9%), 원 지사(1.6%), 심 대표(1.4%), 김부겸 전 민주당 의원(0.4%) 순으로 뒤를 이었다.

미디어오늘이 리서치뷰와 함께 지난달 26∼29일 1000명을 대상으로 벌인 대권주자 개인별 호감도 조사에서는 이 지사가 54%, 이 대표가 53%로 나타났다. 오 전 시장은 35%, 안 대표와 심 대표는 각각 34%였다.

비호감도는 황 전 대표(64%), 홍 의원(63%), 추미애 법무부 장관(59%), 조국 전 법무부 장관(58%), 김종인 국민의힘 비상대책위원장(57%), 유 전 의원(56%), 안 대표(54%) 등 순으로 높았다.

이들 여론조사의 표본오차는 각각 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr