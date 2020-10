폼페이오 "다음주 아시아 순방 예정대로 진행"

트럼프 코로나19 감염 불구 예정대로 진행

"내가 서 있는게 더 위험"

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 마이크 폼페이오 미국 국무부 장관이 도널드 트럼프 대통령의 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 확진에도 불구하고 다음주 한국 등 아시아 순방 일정을 예정대로 진행하겠다는 입장을 밝혔다.

이날 주요 외신에 따르면 폼페이오 장관은 2일(현지시간) 크로아티아에서 기자들과 만나 이번주말에 이사아 순방에 나설 것이라고 밝혔다.

폼페이오 장관은 앞서 이탈리아에서 크로아티아로 이동하던 중 기자들에게 아시아 순방 여부에 대해 평가하고 있다고 말하면서도 아마도 순방에 나설 것이라고 언급한 바 있다.

국무부에 따르면 폼페이오 장관은 크로아티아로 향하는 전용기에서 트럼프 대통령의 코로나19 감염과 관련, 다음주 예정된 아시아 방문에 대해 평가하고 있다면서도 "내가 서 있는 것이 더 위험할 수 있다"며 예정대로 아시아에 가야 할 것이라고 언급했었다. 그는 의료진의 조언을 듣고 결정하겠다는 입장을 밝히며 "국방장관도 여행을 하고 있다"고 설명했다.

폼페이오 장관은 부인과 자신이 코로나19 음성 판정을 받았다며 "지난달 15일이후 대통령과 함께 한 적이 없다"며 감염 가능성을 일축했다. 그는 국무부의 모든 출장이 코로나19 방역 지침에 따라 이뤄지고 있음을 강조하기도 했다.

폼페이오 장관은 오는 4~8일 일본과 몽골, 한국을 방문할 예정다. 한국은 7~8일 1박2일로 방문해 강경화 외교장관과 회담을 하고 문재인 대통령도 예방할 것으로 관측되고 있다.

