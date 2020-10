문대통령, 파출소·소방서 방문…"덕분에 국민 편안하게 연휴 보낸다"

[아시아경제 장세희 기자]문재인 대통령은 2일 오후 부인 김정숙 여사와 청와대 인근 파출소와 소방서를 방문해 추석 연휴를 잊고 민생치안 현장에서 근무 중인 경찰관과 소방관을 격려했다.

문 대통령은 먼저 종로구 청운파출소를 찾아 "근처에 청와대가 있고 외부 관광객과 집회하는 분들이 많아 부담이 클 것 같은데, 고생하신다"고 말했다.

이에 근무자들이 청와대를 지킨다는 사명감으로 근무하고 있다고 대답하자 문 대통령은 "자부심을 가지고 있다니 자랑스럽다"고 말했다.

문 대통령은 파출소 소장이 여성임을 언급하며 파출소 안에 휴게실, 샤워장 등 시설이 잘 구비돼 있는지를 물어보기도 했다.

문 대통령 내외는 준비해간 과일과 떡, 한과 등을 전달한 뒤 근처에 있는 신교 119안전센터로 이동했다. 문 대통령은 "연휴에 특별히 고생들 하시니 고마워서 인사차 왔다"며 "명절 연휴 때 오히려 비상 근무를 하는 것 아니냐"고 말했다.

문 대통령은 '더욱 긴장한 채 근무한다'는 근무자들의 말에 "여러분이 긴장해 국민은 편안하게 연휴를 보낼 수 있다"며 "우리도 주민으로 신세를 많이 지고 있다"고 밝혔다. 이어 "소방관들의 어려운 처우를 개선해 나가는 데 계속 관심을 가지겠다"고 강조했다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr