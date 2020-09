명절의 어두운 단면…끊이지 않는 가정폭력

[아시아경제 이정윤 기자] 오랜만에 가족·친지들을 만나는 민족 명절인 추석이지만 가정폭력은 평소보다 늘어난다. 특히 이번 추석은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파 때문에 외출이 줄고 집에 머무는 시간이 늘어나 가족 간 갈등이나 가정폭력이 발생할 우려가 더 커 주의가 요구된다.

1일 여성가족부가 정춘숙 더불어민주당 의원실에 제출한 자료를 보면 2017~2019년 간 설과 추석 명절 연휴 기간 가정상담 건수는 5.4~34%의 증가율을 보였다.

추석 명절엔 2017년 34%, 2018년 32%, 2019년 7%가 증가했고 설에는 2017년 9.5%, 2018년 5.4%, 2019년 16.2%의 가정폭력 상담이 증가한 것으로 나타났다.

연휴 동안 과음을 하거나 부모 부양 문제 등 평소 가지고 있던 잠재적 갈등 요인이 폭발해 가정폭력이 빈번하게 나타난 것으로 보인다. 실제 2018년 추석 연휴 경기 부천에서는 50대 남성이 술에 취한 채 아들(31)과 말다툼을 벌이다 아들의 머리를 둔기로 1차례 때리고 왼쪽 복부를 흉기로 1차례 찌르는 사건이 발생하기도 했다. 이 남성은 폭행을 저지하는 아내(60)도 둔기로 가격했다.

명절 동안 발생하는 가족 간 갈등, 가정폭력은 이혼 증가로도 이어진다. 법원행정처와 통계청의 '최근 5년간 이혼 통계'를 보면 설과 추석 명절 직후인 2∼3월과 10∼11월에는 이혼건수가 바로 직전 달보다 평균 11.5% 많았다.

이건수 백석대 경찰학과 교수는 "우리 사회에서 가정 폭력은 심각한 상태이며 명절 연휴에 가장 많이 발생하는 범죄 중 하나"라면서 "가정 내 발생하는 폭력을 중대한 범죄로 인식하고 서로 배려하려는 자세가 필요하다"고 말했다.

