므누신 "경기부양 법안 합의 희망"‥민간고용도 급증세

"다음달 1일까지 합의 도달 기대"

ADP "9월 민간고용 일자리 74만개 증가"

뉴욕증시 강세 출발

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 스티븐 므누신 미국 재무부 장관이 추가 경기부양 법안의 합의에 대해 긍정적이라고 밝혔다.

민간 고용이 호조를 보였다는 소식도 전해지며 하루전 열린 미국 대선 첫 TV토론회에 대한 실망감에 부진이 예상됐던 미 증시는 강한 상승세로 출발했다.

므누신 장관은 30일(현지시간) CNBC방송이 주최한 행사에서 기조연설하며 "우리는 경기부양 법안에 대해 진지하게 접근하고 있다. 합의에 이를 수 있다는 희망이 있다고 생각한다"고 말했다. 그는 또 합리적인 타협이 이뤄질 것이라고 예상했다.

므누신 장관은 다음달 1일까지 낸시 펠로시 하원의장과 합의에 도달하는 것을 목표로 하고 있다고 설명했다. 그는 1조5000억달러 규모의 지원안을 가지고 민주당측이 제안한 2조2000억달러 규모의 지원안과 최종 합의에 나설 것이라고 밝혔다.

앞서 펠로시 의장도 므누신 장관과의 합의 가능성을 시사한바 있어 미 대선을 한달여 앞두고 경기부양 합의 가능성은 급물살을 탈 가능성이 한층 높아졌다.

ADP가 발표한 민간부문 고용 지표도 긍정적이었다. ADP에 따르면 9월의 민간고용은 건설분야를 중심으로 74만9000개의 일자리를 만들어냈다. 이는 다우존스가 집계한 전문가 예상치 60만개 증가를 훌쩍 뛰어넘는 수치다. 이는 하루뒤 나올 신규 실업수당 신청자수와 금요일에 발표될 미 정부의 9월 고용지표 발표를 앞두고 고용상황에 대한 기대를 키우기에 충분했다고 CNBC방송은 전했다.

므누신 장관의 발언 영향으로 이날 뉴욕증시는 강세를 보이고 있다. 오전10시20분 현재 다우존스30산업평균 지수는 1.3%, S&P500지수는 1.09%, 나스닥지수는 1.13% 상승중이다. 항공사, 은행, 크루즈선 운영사등 경기 회복 민감주들이 시장 상승을 주도하고 있다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr