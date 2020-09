일본 스가 총리 "임기 내 러시아와의 영토 문제 종지부"

[아시아경제 임온유 기자] 스가 요시히데 일본 총리가 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 전화 회담에서 "일러 관계 전체를 발전시키고 싶다"면서 "북방영토(쿠릴 4개 섬의 일본명) 문제를 다음 세대로 미루지 않고 종지부를 찍고 싶다"는 뜻을 표명했다고 29일 교도통신이 보도했다.

이에 대해 푸틴 대통령은 "양국 사이의 온갖 문제에 관해 대화하고 싶다"고 반응한 것으로 알려졌다.

두 정상은 머지않아 직접 회담하고 양국 관계에 대해 솔직하게 대화하기로 했다. 스가 총리는 회담을 마친 후 총리관저에서 기자들에게 이같이 회담 내용을 소개했다.

양측은 회담에서 1956년 당시 소련과 일본이 서명한 공동선언을 기초로 평화조약 체결을 위한 교섭을 진행한다는 방침도 재확인한 것으로 전해진다.

앞서 아베 신조 총리는 러시아가 실효 지배 중인 쿠릴 4개 섬을 일괄 반환받는다는 원칙에서 '2개 섬 먼저 반환'이나 '2개 섬 인도'로 방향을 틀어 영토 문제 해결을 원했으나 결실을 보지 못하고 퇴임했다.

러시아군은 이날 스가 총리와 푸틴 대통령의 전화 회담에 앞서 쿠릴 4개 섬 중 구나시리토와 에토로후토 등에서 적 상륙 부대의 공격을 가정한 군사 훈련을 개시했다고 발표하는 등 일본을 견제하는 움직임을 보이기도 했다.

이와 관련해 가토 가쓰노부 일본 관방장관은 러시아 측이 훈련을 사전 통고한 이달 24일 외교 경로로 항의했다고 이날 회견에서 밝혔다.

