풀무원식품(주)가 운영하는 외동(부산방향)휴게소가 코로나19 방역 강화의 일환으로 야외 테이블 가림막 설치하였다고 29일 밝혔다.

해당 휴게소는 추석 연휴 전국적으로 대규모 이동이 예상됨에 따라 코로나19 재확산이 우려되는 상황에서 실내 테이블 가림막 설치에 야외 테이블 및 이용객과 직원 간 계산이 이뤄지는 계산대에도 가림막을 설치하여 비말을 통한 코로나19 확산에 대비하였다고 한다.

또한 가림막 설치와 의자 한 방향 배열을 병행실시하여 혹시라도 있을 수 있는 접촉을 통한 코로나19 확산 부분을 원천 봉쇄하기 위하여 노력을 기울이고 있다고 전했다.

황선호 휴게소장은 “코로나19 확산 방지를 위한 정부의 시책에 적극 협조하고 추석 연휴 코로나19 방역에 최대한의 노력을 기울여 코로나19 확산 방지에 일조하겠다.”고 말했다.

