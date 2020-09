【전문가추천】 '수소입국' 대한민국 미래 짊어질 '핵심관련주'

▶데이드투자그룹 단독포착! 지금 꼭 잡아야할 '수소차관련주' (클릭)

수소차에 대한 열기가 정말로 뜨겁다. 지난해 정부 차원에서 수소경제를 공론화 한 이후 다소 사그라 드는 듯 싶었으나 친환경 에너지에 대한 관심이 커지면서 수소차에 대한 관심도 커져가고 있다.

이에 따라 수소차 관련주들 역시 덩달아 급등했다. 상아프론테크의 경우 저점대비 240% 이상 올랐으며, 일진다이아의 경우 228% 이상 오르면서 투자자들을 흥분의 도가니로 몰아 넣었다.

수소차에 대한 장밋빛 전망도 연이어 쏟아지고 있다. EU에서는 오는 7월 경 수소 육성 전략을 발표할 예정이며 이 육성전략에는 수소경제규모를 현재 20억 유로 규모에서 2030년 1400억 유로 규모로 키우겠다는 야심찬 목표가 담길 예정이다.

또한 리튬이온 배터리의 주요 단점인 배터리의 수명과 오랜 충전시간을 극복하고 기름을 넣듯 수소를 충전할 수 있다는 점에서 기술력만 오른다면 향후 10년 내로 내연기관을 대신해 수소차가 자리잡을 것으로 전망됨에 따라 이러한 급등은 아직 시작에 불과하다는 전망이다.

10만 회원의 데이드투자그룹 채동완 전문가는 "가까운 시일 내 전기차와 수소차가 대세가 될 것이다. 현재는 시작단계이지만 정착되기 시작하면 수익률 1000%는 금방이다. 전문가의 도움을 받아 적시 적소에 제대로 된 종목을 매수하는 것이 성공 포인트이다."라고 말했다.

한편, 데이드투자그룹에서는 지금 꼭 잡아야하는 '수소차 관련주' 정보를 아래 링크를 통해 신청받고 있다.

