많이 늦기는 했지만 우리아이들 교육! 지금이라도 다행입니다!

신청해 주셨던 분들 < 텔레칩스(054450) > 단 1일 만에 상한가! 33% 수익 달성!

무료체험 신청해주신 모든 분들 축하드립니다.

※“코로나19 치료제” 못 잡으신분들 괜찮습니다. 시원하게 또 한번 나갑니다.

※드디어 시작합니다. 텔레칩스(054450) 후속주 월요일 상한가입니다※

▶▶ 10월05일 엄청 크게 ‘상한가’부터 모든 초,중,고 와이파이 구축 관련! ‘ㅇㅇㅇㅇㅇㅇ’ 관련주! ▶ 무료체험 신청◀

교육부는 한국정보화진흥원과 학교 무선환경 구축사업에 대한 사전 규격 및 입찰 공고를 시행한다고 밝혔다!!

내년 상반기까지 전국 20만9000여개 교실에 기가급 무선 공유기가 설치되는 이번 사업은 국비 1481억원과 지방비 2226억원이 투입된다!!

▶▶ 월요일 곧바로 ‘上’ 직행합니다. 빠르게 갑니다. 모든 초,중,고 와이파이 구축! 관련 수혜주! 놓치지 마세요 [‘모든 초,중,고 와이파이 구축’ 관련 종목 지금신청]

“혼자서 주식하기에는 너무나도 어렵더라구요.” 그래서 전문가한테 받아보자라고 생각했고, 먼저 무료체험3일 신청부터 했습니다! 와! 역시 전문가는 다르더라구요. 지금도 계속 서비스를 받고 있는 중인데 정말 다시 생각해도 잘한 것 같습니다. 감사드립니다. (VIP 공무원 박한영 43세 회원)

▶▶ “10월 05일 상한가” 오늘 까지만 제공하고 마감합니다. [‘모든 초,중,고 와이파이 구축’ 관련 종목 받아보기!] ▶종목 받아보기◀

이제는 마지막이다 생각하세요. 이 기회 마저 놓치면 접으셔야 합니다.

정확히 “10월 05일” 폭발합니다! 놓치고 후회하지 마시고 단, 돈 10만원이라도 매수하세요!

▶▶ 딱! 10명 만 드립니다. “월요일상한가”! ▶지금 받아보기◀

※선착순 10명 마감! 전, 후반 모두 끝났습니다. 마지막 인저리 타임 결승골의 주인공※

[오늘의 관심주]

# 쏠리드 쏠리드 050890 | 코스닥 증권정보 현재가 11,050 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,370,551 전일가 11,050 2020.09.29 11:52 장중(20분지연) 관련기사 “아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제쏠리드, 5G(5세대 이동통신) 테마 상승세에 3.57% ↑ close # 서진시스템 서진시스템 178320 | 코스닥 증권정보 현재가 45,150 전일대비 500 등락률 -1.10% 거래량 215,874 전일가 45,650 2020.09.29 11:52 장중(20분지연) 관련기사 서진시스템, 통신장비 테마 상승세에 6.48% ↑서진시스템, 통신장비 테마 상승세에 6.29% ↑5G 관련주 '뉴딜' 업고 상승 날개 close # 기가레인 기가레인 049080 | 코스닥 증권정보 현재가 1,935 전일대비 15 등락률 +0.78% 거래량 1,347,500 전일가 1,920 2020.09.29 11:52 장중(20분지연) 관련기사 기가레인, LED장비 테마 상승세에 21.69% ↑[모멘텀 기대종목]코아시아 '삼성전자 DSP 사업 시작' 외 4종목 【전문가추천】 월요일 (21일) '급상승' 예상되는 테마 'TOP3' close # 대한광통신 대한광통신 010170 | 코스닥 증권정보 현재가 3,820 전일대비 120 등락률 +3.24% 거래량 2,167,128 전일가 3,700 2020.09.29 11:52 장중(20분지연) 관련기사 美 본격적으로 나선다! 한국에 中 5G장비 사용금지! 반사이익 노리자!‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제대한광통신, 주가 4320원.. 전일대비 -0.8% close # 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 58,500 전일대비 300 등락률 +0.52% 거래량 7,718,794 전일가 58,200 2020.09.29 11:52 장중(20분지연) 관련기사 추석 후 증시는…박스피 장세 뒤 '찬란한 가을' 올까국내 증시, 동반 상승 출발...코스피 '2330선' 등락씽크풀 AI 투자연구의 결정체, 라씨매매신호! 미래에셋대우 로보픽 서비스에 런칭 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.