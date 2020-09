'꿈동이가 보고 있다'...동대문구, 청렴 콘텐츠 공모 최우수상 수상

스마트도시과 출품 ‘꿈동이가 보고 있다(꿈동이 You see see!)’ UCC 분야 최우수상 선정...5개 분야, 94개 작품 등 직원들의 적극적인 참여…청렴 문화 확산 및 공감대 형성

청렴 콘텐츠 공모전 최우수상으로 선정된 UCC ? 꿈동이 You see see!