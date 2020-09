밀워키, 신규 직각 임팩트 렌치 제품 론칭…국내시장 점유율 확대 본격화

밀워키 한국법인 (유)테크트로닉 인더스트리즈 코리아(이하 TTI KOREA)는 더욱 슬림해진 디자인의 밀워키 직각 임팩트 렌치 신규 제품 2종을 9월 말 한국시장에 출시한다고 밝혔다.

얼마전 출시 소식이 알려진 세계 최초 무선장비 시스템 MX FUEL의 출시 소식에 이은 추가 신규 제품 출시로, 글로벌 프리미엄 전동공구 브랜드 밀워키의 한국시장 점유율 확장이 본격화할 전망이다.

이번에 새로 출시되는 밀워키 직각 임팩트 렌치 신규 제품은 M12 FUEL 직각 임팩트 렌치 1/2인치, 3/8인치(제품코드 M12 FRAIWF12, M12 FRAIWF38)로 일반 렌치의 높은 토크값과 라쳇의 컴팩트함을 모두 갖춘 무선 직각 임팩트 렌치다. 풀림 토크 300Nm/ 체결 토크 270Nm로 기존의 에어 렌치를 대체할 수 있는 강력한 힘이 특징으로, 동급 대비 최강의 토크를 자랑한다.

더욱 슬림해진 디자인도 눈여겨볼만하다. 기존의 권총형 임팩트 렌치보다 훨씬 작아진 헤드(71mm)와 확장된 트리거~엔빌 길이(219mm)로 협소한 공간에서의 작업에 효과적일 것으로 예상된다.

4가지 스피드 모드를 탑재하며 사용 편의성도 대폭 높였다. 과체결을 방지하는 ‘오토 스톱 모드’와 볼트가 풀린 후 rpm을 낮춰주는 ‘볼트 제거 모드’는 작업자들에게 더욱 향상된 제어기능을 제공할 것으로 기대된다.

밀워키 한국법인 (유)테크트로닉 인더스트리즈 코리아의 담당자는, “한국은 세계의 전동공구 업계가 주목하고 있는 매우 중요한 시장”이라며 앞으로 한국 시장과 소비자에 맞는 제품 개발과 서비스를 위해 더 적극적인 전략을 펼쳐 나갈 것이라고 전했다.

한편, M12 FRAIWF는 베어툴 기준 총 길이 338mm, 중량 1.3kg이며 rpm은 0-1,550 / 2,300 / 3,000 / 3,000rpm이다. M12 FRAIWF에 관한 세부 정보는 밀워키 홈페이지 및 밀워키 툴카페를 통해 확인할 수 있다.

