- 코로나 19 바이러스 살균 소독!

한국도로공사 호남고속도로 백양사(순천방향)휴게소는 돌아오는 추석연휴를 대비하여 전문 방역업체인 터미닉스코리아에 의뢰하여 지난 25일에 방역을 실시하였다.

터미닉스는 코로나19와 같은 바이러스를 살균 소독하는 특수 전담팀을 운영하고 있으며 국가에서 승인한 인체에 무해한 약제만을 사용하여 안전하게 살균 소독한다고 한다.

백양사휴게소 소장 송해길은 ‘추석을 맞아 휴게소에 많은 인파가 몰릴 것으로 예상되는 가운데 이용시 불편하지 않도록 철저한 위생 관리 및 사전예방 소독 등 방역에 힘써 안심하고 이용할 수 있는 환경을 조성하도록 하도록 하겠다.’ 전했다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr