군위(상,하) 휴게,주유소는 추석 연휴를 앞둔 시점에 코로나19 방역 강화의 일환으로 비접촉 체온계를 설치하고 출입자 대상 명부 작성, 간편 전화체크인 시스템 도입을 하고 있으며 사회적 거리두기를 위해 모든 식사 테이블에 가림막을 설치 하고 음식 주문 시 거리두기를 위한 표시를 전 매장에 도입하였다.

또한 전 매장 및 화장실에 안내원을 배치하여 이용고객을 대상으로 감염증 예방에 나서 줄 것을 적극 알리고 있다.

심재환 소장은 ‘추석 연휴 코로나 19 재확산이 우려되고 있는 시점에서 자체적으로 실시할 수 있는 모든 수단을 동원하여 방역을 최우선에 두고 힘쓸것‘이라고 밝혔다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr