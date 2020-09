[AI 빅데이터 분석] 10월·11월 신규시설 투자종료로 이달에 주목해야 할 종목

AI투자비서 라씨로는 과거 신규 시설 투자 공시를 바탕으로 10월, 11월에 신규 투자가 종료되는 기업들을 추출해 관련 정보를 제공 중이다.

신규 투자가 마무리되면 기업의 생산 능력이 확대되거나 경쟁력이 강화될 수도 있어 해당 종목에 대한 투자자들의 관심이 높은 편이다. 특히 지속적으로 신규시설투자를 하는 기업의 경우에는 해당 기업에 대한 시장의 수요가 강하거나 자금 여력이 충분할 가능성이 높아 좀더 자세히 살펴볼 필요가 있다.

AI라씨로 분석에 따르면, 10월 신규 시설 투자가 종료될 기업은 CJ, 덕산네오룩스, SK케미칼 등으로 나타났다. AI라씨로는 매달 25일 전후로 익월과 익익월에 신규시설 투자가 종료되는 기업정보를 분석해 관련 정보를 제공하고 있다.

또한 최근 3년 중에 신규시설 투자를 연속적으로 하는 기업별 정보도 제공중이다. 현재 구글 플레이스토어에서 AI라씨로 앱을 다운 받으면 해당 정보가 나왔을 때 실시간으로 알림을 받을 수도 있다.

