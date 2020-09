[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 25일 오전 문래동 목화마을활력소 뒤편 마당에서 영등포새마을부녀회 회원들과 함께 송편빚기 나눔행사에 참석했다.

이날 만든 송편은 구민 모두가 따뜻한 명절 보내길 바라는 마음을 담아 지역내 홀로 지내는 어르신과 저소득 가구 총 180세대에 배부되었다.

채 구청장은 “민족의 최대 명절인 한가위를 앞두고, 한 분의 구민도 소외되지 않고 모두가 따스한 명절 보낼 수 있도록 더욱 세심히 챙기겠다”고 전했다.

