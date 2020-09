경록, 공인중개사ㆍ주택관리사 교육과정 무제한 수강 ‘3사명품’ 프로그램 할인

한국 부동산교육을 리드하는 경록이 공인중개사, 주택관리사, 임대관리사, 공경매 교육과정 인강을 무제한 수강할 수 있는 3사명품 프로그램을 할인가에 제공한다는 소식을 전했다.

경록 3사명품 프로그램은 공인중개사, 주택관리사, 임대관리사, 공경매 최신 인강을 시험에 최종 합격할 때까지 무제한 제공할 뿐만 아니라, 학습효과를 높이는 최신 교재도 모두 증정한다. 추가혜택으로 공인중개사, 주택관리사 자격증 1차, 2차 취득시험 출제예상문제를 무제한 제공하는 IT학습센터까지 지원한다.

특히 본 프로그램의 공인중개사/주택관리사 시험대비 인터넷기획강좌와 수험서는 역대 최대 100여 명의 부동산중개사 시험출제위원 출신 대학교수진 등 전문가들이 출제경향을 리드하는 방법으로 제작해 매년 시험에서 높은 정답률을 보인다. 또한 업계 최초로 장기기억학습법 원리가 접목돼 초보자도 반복적으로 따라 보기만 하면 안정적으로 합격할 수 있다.

한편 경록은 2021년 공인중개사/주택관리사 시험일정 대비 프로그램을 할인된 가격에 제공하는 행사도 진행하고 있다.

