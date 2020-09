경부고속도로 죽암(서울방향)주유소는 9월 16일 고객 편의를 위해 셀프 주유기를 교체하는 시설개선 공사를 했다고 18일 밝혔다.

주유소 관계자는“노후 셀프주유기는 안내프로그램의 한계 및 주유 속도 저하로 고객이 이용하기 그 동안 불편함이 있었다.

셀프주유기를 교체함으로써 불편해소와 고객만족도를 높일 수 있게 되었으며 앞으로 고객 편의를 위해 지속적으로 다양한 서비스를 할 수 있도록 노력하겠다.”고 말했다.

