한국토종닭협회, ‘토종닭 요리 뽐내기 온택트 이벤트’ 참가상 전달 예정일 앞당긴다

사단법인 한국토종닭협회(회장 문정진)가 현재 진행 중인 '토종닭 요리 뽐내기 온택트 이벤트' 참가상 전달 시기를 예정일보다 앞당기기로 했다.

한국토종닭협회는 10월 31일까지 접수하는 토종닭 요리 뽐내기 온라인 이벤트 응모자 중 수상자 발표 전 먼저 선물 받고 싶은 희망자에 한해 참가상을 전달할 계획이라고 25일 밝혔다.

수상자 발표는 11월 11일 진행하며 농림축산식품부장관상, 국회 농림축산식품해양수산위원회 위원장상, 농촌진흥청장상, 농협 경제지주상, 한국토종닭협회장상 수상자에게 상장과 상품을 전달한다. 참가자 전원에게는 해당 협회 회원사 제품을 선물한다.

문정진 회장은 "본 이벤트에 참여하신 응모자님을 대상으로 참가상 제품(한국토종닭협회 회원사 제품) 전달 시기를 앞당길 방침"이라며 "밤낮 일교차가 큰 환절기에 몸에 좋은 토종닭으로 건강을 챙겨드리고자 응모자분들 중 먼저 토종닭 제품을 받고 싶은 분들께 참가상을 전달하기로 했다"라고 말했다.

이어 "이벤트에 참여하신 응모자님들과 이메일을 통해 토종닭 제품 희망 배송 시기를 논의할 것"이라며 “이벤트 주최 측과 응모자 간 수평·소통 이벤트를 이어갈 것”이라고 덧붙였다.

토종닭 참가상 선물은 응모자 희망에 따라 1차, 2차로 구분해 전달할 것으로 보인다.

해당 협회는 이번 비대면 토종닭 요리 뽐내기 이벤트 심사 방식과 관련해 토종닭협회 외에도 대한민국에 거주하는 모든 사람이 심사위원이 되는 '쌍방향 소통 채점' 방식을 택했다.

심사는 주최 측 내부에 국한하지 않고 응모자가 SNS에 공개한 요리를 누구나 마음에 들면 추천해서 공모 마감일까지 추천 수, 조회 수, 댓글 등을 취합해 총점을 산출하는 방식이다.

이는, 협회 이벤트 게시판과 응모자 SNS 등에서 가장 활발하고 반응이 좋은 참가자의 요리가 수상 여부를 결정하는 요인이 될 수 있다.

문정진 회장은 "현재 전국 요리과 관련 학생, 주부, 사랑하는 아내를 위한 남편, 소중한 자녀를 위해 응모한 주부 등 사회 다양한 응모자가 구매부터 요리 완료까지의 과정을 공개하고 있다"면서 "면역력 강화를 위한 토종닭에 응모자의 요리 센스와 정성이 가미되어 매우 놀랍고 감사하다. 이번 행사를 통해 나만의 요리 실력도 뽐내고 면역력을 높이는 일거양득 효과를 거두시기를 바란다"고 말했다.

한편 해당 협회는 '토종닭 요리 뽐내기 온택트(온라인+비대면) 이벤트'를 10월 31일까지 진행한다.

응모 방법은 사진 분야와 동영상 분야로 나뉜다. 응모 방법은 ①사진+설명 게재 시 토종닭 구매 인증사진과 함께 자신의 SNS에 토종닭 요리 과정을 찍은 이미지와 요리법 등 설명을 게재한 뒤 해당 인터넷주소(SNS URL)를 한국토종닭협회 홈페이지 내 커뮤니티 '이벤트 게시판'에 링크 게재하면 접수 완료 ②동영상 게재 시 토종닭 구매 인증사진과 자신의 SNS에 올린 요리 과정 영상 인터넷주소(SNS URL)를 한국토종닭협회 홈페이지 내 커뮤니티 '이벤트 게시판'에 링크 게재하면 접수 완료다.

토종닭고기는 현재 전통시장과 대형마트, 온라인 쇼핑몰 등을 통해 한 마리 통째육과 부분 절단육으로 구매할 수 있다.

