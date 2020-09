[포토]오승록 노원구청장, 제5회 대한민국 건강도시상 최우수상 수상

[아시아경제 박종일 기자] 노원구(구청장 오승록)가 23일 오후 3시 구청장실에서 2020 제5회 대한민국 건강도시상 최우수상 전달식에 참석했다.

대한민국 건강도시상은 대한민국건강도시협의회(KHCP)가 전국 102개 회원도시를 대상으로 매년 우수 사업을 평가해 시상하는 상이다.

구는 올해 공동정책 분야인 활동적인 생활환경 조성사업에 공모한 결과 최우수상을 수상한다. 건강도시 개념을 구정 전반에 도입하여 2019년 구민걷기 대회 ‘노원아 걷자! 건강하자’ 등 다양한 걷기 행사와 ‘걷는 도시 노원’을 선포하고 구가 가지고 있는 천혜의 자연환경을 적극 활용해 순환산책로 등 걷기 편한 길을 조성하는 등 다양한 사업을 추진한 결과다.

이날 행사에는 구청장 및 최종하 KHCP 사무국장, 서랑 KHCP 사무차장 등이 참석한 가운데 상장 및 시상금 전달식, 기념촬영, 간담회 순으로 진행됐다.

오승록 노원구청장은 “걷기는 건강을 위해 생활속에서 실천할 수 있는 가장 효과적인 운동”이라며 “다양한 프로그램을 개발하고, 걷기 친화적인 환경 조성을 하도록 앞으로도 노력하겠다”고 말했다.

