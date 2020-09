금산인삼랜드(통영방향)휴게소는 코로나19 감염병 예방차원에서 전담 안내원을 배치해 입구와 출구를 구분해 운영한다고 밝혔다.

고객의 밀집도가 높아질 수 있는 출입문을 구분 사용하고, 매장 방문고객 출입시 전담 안내요원을 통한 “발열체크 및 수기 출입명부, QR코드, 간편 전화 체크인”을 병행 운영한다.

금산인삼랜드(통영방향)휴게소장은 “이번 조치는 다중 이용시설 방역대책 일환으로 앞으로도 전 직원이 합심해 코로나19 감염 예방에 온 힘을 쏟겠다고” 말했다.

