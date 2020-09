광주아파트 ‘한국아델리움 The 봉선’ 10월 중 주택홍보관 OPEN

-합리적 공급가로 실수요자들 눈길

한국아델리움 The 봉선 CG컷

최근 들어 급변하는 사회만큼이나 주거 선택 트렌드 또한 빠르게 변화해 나가고 있다. 명확하고 획일화되었던 예전과는 달리 숲세권, 학세권, 공세권 등 수많은 분양 신조어가 등장하며 주거 선택 기준이 다양해지고 있는데, 이는 집이 단순한 거주시설 그 이상의 의미를 지니게 된 현 부동산 시장을 잘 나타낸다.

사는 것(buying)보다 사는 것(living), 소유보다는 거주가치를 더 중요시하는 소비자들의 인식 변화로 당장 눈앞의 수익보다는 장기적인 관점에서 자신에게 맞는 미래가치를 찾아 부동산을 선택하는 사람들이 많아지고 있다.

부동산의 미래가치는 자본수익이나 임대수익 등 수익성에 따라 결정되며, 이러한 수익성을 결정하는 요소는 부동산의 입지와 인근 지역의 개발 호재, 부동산의 희소성 등이 있는데, 실제로 주변에 상업시설이나 생활ㆍ편의시설, 교육시설 등 인프라가 제대로 구축된 현장은 시간이 지나도 안정적으로 가치가 상승하는 것을 쉽게 찾아볼 수 있다.

광주광역시 남구에도 이와 같은 아파트 단지가 공급 예정에 있어 지역 내에서 화제를 모으고 있는데 ‘한국아델리움 The 봉선’이 그 현장이다. 지역 내에서 인지도가 높은 한국건설㈜가 시공 예정이고 뛰어난 입지 환경까지 겸비해 일찍부터 예비 입주자들의 관심을 한 몸에 받고 있다.

광주광역시 남구 봉선동 일원에 위치한 이 현장은 총 439세대(예정) 규모이며 최신 평면을 접목하여 면적 대비 활용공간을 극대화 하였고, 현재 전국적으로 인기가 좋은 중소형 평형대(전용면적 69㎡, 84㎡)로 구성되어 예비 입주자들의 실용성을 고려하였다.

단지 특화로는 최신 트렌드를 접목한 세련된 외관과 단지 조경, 고급 휘트니스센터, 실내 스포츠라운지, 라이브러리카페 등으로 자긍심과 만족감을 더욱 이끌어 냈으며, 남구민의 사랑을 받는 제석산이 인접해 있어 쾌적한 숲세권 단지로도 기대를 모으고 있다.

특히 최첨단 IOT 시스템 인공지능 단지로서 각종 생활정보와 음악, 키즈, 교육 등 다양한 정보를 홈 네트워크 시스템을 통해 이용할 수 있으며, 초미세먼지까지 제거할 수 있는 헤파필터가 적용된 최신형 전열교환기 설치로 입주민의 삶에 최적화된 일상을 선사할 예정이다.

'한국아델리움 The 봉선'은 교육환경이 매우 뛰어난데 단지 인근에 도보로 통학이 가능한 유안초, 봉선초ㆍ중, 동아여중ㆍ고는 물론 문성중ㆍ고, 설월여고, 기독간호대, 조선대 등 초ㆍ중ㆍ고ㆍ대 및 다수의 학원까지 가까운 거리에 밀집해있어 광주 최고의 명문 교육환경을 자랑한다.

자연환경도 훌륭하다. 유안근린공원, 봉선공원 등 여러 크고 작은 공원과 더불어 광주천과 제석산, 무등산 이용으로 가벼운 산책부터 등산로 트래킹까지 다양한 여가생활을 만끽할 수 있다.

뿐만 아니라 남구청, 이마트, 롯데슈퍼, 남구예술회관을 비롯해 대학병원까지 여러 생활ㆍ편의시설이 곳곳에 즐비해 있는 이미 다 갖춰진 인프라로 여유로운 생활을 누릴 수 있다.

추가로 방림터널, 서문대로와 더불어 용산IC, 제2순환도로를 통해 광주시 전역은 물론 시외까지 빠르게 이동할 수 있다.

또한, 기존의 지역주택조합과 달리 최근에는 엄격한 절차를 통해 사업의 안정성과 투명성이 강화되어 해당 지자체의 조합원 모집 신고필증을 교부 받아야만 조합원 모집 광고 및 사업을 진행할 수 있는데, ‘한국아델리움 The 봉선’은 조합원 모집 신고필증을 교부받은 상태이며 아시아신탁㈜가 자금관리를 맡아 사업의 안정성과 투명성까지 더했다.

‘한국아델리움 The 봉선’ 관계자에 의하면 “청약통장 필요 없이 일정 자격요건만 갖추면 내 집을 마련할 수가 있고, 시국이 시국인지라 주택홍보관 관람은 코로나19 확산 예방을 위해 사전 예약 방문제로 운영할 예정이다”라고 전했다.

이처럼 뛰어난 조건을 두루 갖춘 ‘한국아델리움 The 봉선’ 주택홍보관은 10월 중 오픈 예정이며, 광주광역시 서구 광천동에 위치하고 있다.

자세한 사항은 문의전화로 상담 가능하다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr