[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 대한한돈협회 임실군지부(회장 김성두)는 추석명절을 맞아 소외계층 등에게 전해 달라며 한돈 1,000kg을 임실군에 기탁했다.

이날 기탁된 한돈은 관내 취약계층 314가구와 사회복지시설 9개소에 전달될 예정이다.

김성두 회장은 “모두가 어려운 시기에 군민들에게 조금이나마 보탬이 되길 바란다며, 따뜻한 추석명절을 보내셨으면 좋겠다”고 전했다.

심민 군수는 “코로나19 장기화에 따라 한돈 농가에서도 어려움이 많을텐데 명절을 맞아 뜻 깊은 도움의 손길을 주셔서 감사드린다”고 말했다.

한편, 대한한돈협회 임실군지부는 지난 2014년부터 해마다 명절과 연말연시, 올해 4월에도 코로나19 극복을 위한 한돈을 기탁하며 나눔 및 선행을 실천해 지역민들에게 귀감이 되고 있다.

호남취재본부 박노식 기자 sd2481@asiae.co.kr