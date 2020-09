홍콩무역발전국, SSG닷컴에서 홍콩 여성 패션 브랜드 선보여

홍콩무역발전국(Hong Kong Trade Development Council, HKTDC)의 패션 홍콩 (Fashion Hong Kong) 온라인 프로모션이 9월 21일, 신세계의 온라인 쇼핑몰인 SSG닷컴에서 진행된다.

‘Fashion Hong Kong’은 홍콩무역발전국(HKTDC)이 전 세계 패션계에 홍콩 패션 디자이너와 브랜드를 홍보하기 위한 일련의 글로벌 홍보 행사로, 지난 2015년부터 세계 주요 패션위크 및 유명 행사에 적극 참여해 홍콩의 독특한 아이덴티티가 반영된 다양한 디자인을 선보이고 있다. 뉴욕, 런던, 코펜하겐, 도쿄, 상하이에 이어 국내는 2018년 현대백화점 압구정 본점 팝업스토어 이후 두 번째로 선보일 예정이다.

이번 SSG닷컴에서 만나 볼 수 있는 ‘Fashion Hong Kong’ 브랜드들은 제니퍼 로페즈가 2014년 ‘쉘위 댄스 (Shall We Dance)’ 영화에서 입었던 고급스러운 이브닝 드레스 브랜드인 ‘Espen Salberg Haute’, 스트릿패션 감성 브랜드 ‘SUN=SEN’, 고급스러운 실크 스카프 액세서리 브랜드 ‘Invisibilis Mover’e’, 귀엽고 여성스러운 소품 악세서리 ‘Good Harpternoon’ 및 독특하고 경쾌한 디자인의 패션 슈즈 브랜드 ‘iiJin’, 총 5개 홍콩 여성 의류 및 패션 액세서리 브랜드가 참여한다.

홍콩무역발전국(HKTDC) 관계자는 “앞으로 한국과 홍콩 간 예술, 패션 및 컨텐츠 분야의 교류를 강화하고, 새로운 홍콩의 브랜드를 국내 소비자들에게 지속적으로 소개할 예정”이라고 전했다.

Fashion Hong Kong 브랜드의 SSG.COM 판매는 오는 9월 21일부터 11월 27일까지며, 홍콩을 대표하는 신진 디자이너 브랜드의 최신 디자인과 독자적인 감성들을 국내 소비자들이 간단한 온라인 구매를 통해 국내 배송으로 쉽게 받아 볼 수 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr