속보[아시아경제 김가연 기자] 20일 경기도에 따르면 이날 0시 기준 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 신규 확진자가 26명 추가돼 총 4156명을 기록했다.

현재 경기도 내 일일 신규 확진자 확산세는 다소 완화된 상태다. 지난 16일 26명을 기록한 이후 17일 55명, 18일 36명, 19일 41명으로 30∼50명대를 기록한 뒤 나흘 만에 20명대로 떨어졌다.

한편 감염 경로 불명 확진자 비율은 19.2%를 기록했으며 사망자 3명이 나와 도내 코로나19 사망자는 62명이다.

