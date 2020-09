은평구 ‘대한민국 건강도시상' 대상 수상

활동적 생활환경 조성 분야 ‘걸음이 행복한 도시 은평’ 선정

[아시아경제 박종일 기자] 은평구(구청장 김미경)은 2020년 대한민국 건강도시상 공모전에서 ‘걸음이 행복한 은평’ 조성으로 대상을 수상했다.

구는 누구나 어디서든 걷기 좋은 안전한 건강 보행 도시 은평을 위해 지역내 전역을 잇는 은평둘레길 5개 코스를 조성, 어린이?청소년?노인?장애인 등 보행약자 중심의 보행로 개선과 무장애 길을 만드는 등 걷기 활성화를 위한 물리적 환경개선을 추진해왔다.

또 걷기문화 장려를 위해 주민 주도의 걷기 동아리와 대상별 맞춤형 걷기 프로그램 운영, 스탬프투어?음악이 흐르는 불광천 등 다양한 콘텐츠를 제공, ‘걸음이 행복한 은평’을 위한 부서간 협업 사업을 적극 추진, 대한민국 건강도시상 공동정책분야에서 대상으로 선정되는 쾌거를 이루었다.

건강도시는 도시의 물리적·사회적 환경을 지속적으로 개선, 지역사회 구성원들이 상호협력하며 주민의 건강과 삶의 질을 향상시키기 위하여 지속적으로 노력해 나가는 도시를 말한다.

은평구는 2017년 건강도시 개념을 구정에 도입, 2018년 대한민국 건강도시협의회 회원도시로 가입하는 등 지속가능한 건강도시로의 도약을 위한 건강도시 은평만들기를 위해 매진하고 있다.

또 활동적 생활환경 조성 및 건강형평성 개선 관련 2개 분야 45개 중점사업을 선정, 건강한 생활터 조성, 건강한 생활 실천, 안전하고 건강한 환경조성, 공공의료 서비스 강화, 소외와 차별없는 복지서비스를 목표로 건강친화적 정책을 추진하고 있다.

이와 함께 코로나19 확진자 재유행에 대응한 촘촘한 감염병 대응 체계 구축과 온라인을 활용한 비대면 행정으로의 변화를 시도하여 굳건한 건강도시를 만들어 가고 있다.

