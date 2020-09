[아시아경제 구은모 기자] KMH는 키스톤다이내믹투자목적회사가 서울남부지방법원에 전환사채 발행 금지 가처분 소송을 제기했다고 18일 공시했다. 회사 측은 “법률대리인을 통해 법적인 절차에 따라 적극 대응할 예정”이라고 밝혔다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr