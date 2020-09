현대엔지니어링, ‘공세권’, ‘숲세권’ 갖춘 입지에 ‘힐스테이트 지금 디포레’ 분양

집 앞에서 쾌적한 자연환경을 누릴 수 있는 ‘공세권’, ‘숲세권’ 입지에 수요자들의 관심이 높아지고 있다.

주택산업연구원이 지난 2016년에 발표한 ‘2025년 미래주택시장 트렌드 분석자료’에 따르면, 10명 중 3.5명이 집을 고를 때 쾌적성을 가장 중시하는 것으로 나타났다. 이전까지 우선 고려했던 교통(24%)이나 교육(11%) 여건을 앞섰다. 지하철역이 가까운 역세권 아파트보다 공원이나 녹지공간이 가까운 아파트를 더 선호한다는 의미로 풀이된다.

사는 곳 인근에 산이나 공원 등이 인접하면 쾌적한 주거환경과 조망권을 확보할 수 있으며 산책로와 운동기구 등 다양한 시설도 편리하게 이용할 수 있다. 특히 최근 집 근처에서 여가나 문화활동을 즐기려는 ‘올인빌’ 트렌드가 확산되면서 장거리 여행보다 일상에서 여가를 즐기려는 사람들이 증가함에 따라 공세권, 숲세권을 갖춘 주거공간의 인기는 더욱 높아지고 있는 상황이다.

실제 지난6월 경기 수원시 정자동에서 공급한 ‘화서역 푸르지오 브리시엘’ 오피스텔은 평균 40.4대1의 높은 청약경쟁률을 기록했다. 이 단지는 대형 도시공원이 단지를 둘러싸는 형태로 조성될 예정인 데다 서호꽃뫼공원과 서호공원, 만석공원, 수원수목원(예정) 이용이 편리하다는 점이 흥행 요소로 부각됐다는 분석이다.

업계 관계자는 “공원, 산 등 녹지가 가까운 주거시설은 산책이나 등산 등 친환경 레저활동이 편리한데다 쾌적한 환경으로 주거만족도로 높아 시세를 견인하는 요소가 되기도 한다”며“분양시장에서도 녹지 프리미엄에 대한 청약자들의 관심이 높기 때문에 공세권과 숲세권은 주거공간 선택에 있어 중요한 부분을 차지하고 있다”고 말했다.

이러한 가운데, 현대엔지니어링이 다산신도시 지금지구 일대에 주거형 오피스텔 ‘힐스테이트 지금 디포레’와 단지 내 상업시설 ‘힐스에비뉴 지금 디포레’로 구성된 대형 주거복합시설의 견본주택을 18일 오픈해 눈길을 끌고 있다.

단지는 경기 남양주시 다산동 6192-1(지금지구 상업 2BL)일원에 지하 4층~지상 10층 규모로 조성된다. 이 중 ‘힐스테이트 지금 디포레’는 지상 4~10층, 전용면적 47~58㎡ 총 840실 규모로 공급되며 지하1층~지상3층에는 상업시설 ‘힐스에비뉴 지금 디포레’가 들어선다.

오피스텔 내부는 전 호실을 지역 내 희소성 높은 투룸으로 설계했으며 대형 다락 공간도 모든 타입에 서비스 면적으로 제공된다. 각 호실 전용 공간으로 제공되는 다락은 타입에 따라 약 29㎡ ~ 40㎡의 넓은 면적으로 다양한 용도로 활용 가능하다. 또한, 전체 840실 중 약 28%인 242실에는 테라스가 제공돼 공간활용도를 높였다.

이 단지는 공원과 산 등이 인근에 위치해 있어 쾌적한 자연환경을 자랑한다. 단지 바로 앞에 ‘경의중앙선 철도복개 및 공원화 조성사업’ 추진으로 철로를 덮어 길이 594m, 폭26.5m의 문화공원(2024년 완공 예정)이 조성된다. 공사가 완료되면, 입주민의 안전과 편의가 개선될 전망이다. 단지는 황금산의 그린인프라를 걸어서 이용 가능하며, 5만여㎡ 규모의 황금산문화공원이 단지 바로 앞에 위치해 있어 인프라를 누릴 수 있을 것으로 기대된다.

공공기관 인접 단지로서의 수혜도 기대된다. 단지를 중심으로 현재 남양주시청 제2청사, 의정부지방법원(남양주시법원), 남양주교육지원청 등이 들어서 있으며 의정부지방검찰청(남양주지청), 의정부지방법원(남양주지원) 등도 공사가 한창 진행 중이다. 사업들이 속속 완료되면 일대에 종사하는 직장인 수요까지 더해져 한껏 풍부한 배후수요를 갖출 전망이다.

우수한 광역 교통망도 강점이다. 도보 8분 거리에 경의중앙선 도농역이 위치한 역세권으로 청량리까지 20분, 잠실ㆍ강남까지는 30분 대로 도달 가능해 강남ㆍ북 모두 접근이 용이하다. 공덕, 디지털미디어시티 등 주요 업무지구로도 환승없이 도달할 수 있다.

추가적인 교통호재도 잇따라 서울 접근성이 대폭 향상된다. 우선 GTX-B노선(2022년 착공 계획) 개통 시 도농역에서 서울역까지 30분 내 진입이 가능해지며 8호선 연장사업인 별내선과 경의중앙선역 신설(왕숙2지구)도 예정돼있다. 출ㆍ퇴근시간 교통 체증을 완화해줄 왕숙천변로, 수석대교 등 도로교통망도 확충된다.

주거 편의성을 높여주는 탄탄한 생활인프라도 갖춰 입주민은 편리한 생활을 영위할 수 있다. 우선 단지 내부에 대형마트(지하 1층)와 멀티플렉스 영화관이 도입 추진을 계획 중으로 입주민들은 원스톱 특권을 누릴 전망이다.

이밖에도 단지가 중심상업지구에 위치한 만큼 다양한 상가를 편리하게 이용할 수 있고 현대프리미엄아울렛 남양주점(2020년 11월 오픈예정), 롯데백화점(구리점), 이마트(다산점), 구리농수산물도매시장 등 대형편의시설과도 가깝다. 여가 공간으로 활용 가능한 남양주체육문화센터도 도보권에 위치해 있다.

지역 내 힐스테이트 브랜드의 신망이 두터운 점도 호재다. 2020년 아파트 브랜드 평판 1위(한국기업평판연구소 조사)에 달하는 힐스테이트는 앞선 2차례 ‘힐스테이트 다산’, ‘힐스테이트 황금산’을 지역 내 성공적으로 공급한 바 있다. 이번 힐스테이트 지금 디포레 또한 힐스테이트 이름에 걸맞은 설계와 상품으로 구성해 선보일 예정이다.

부동산 관계자는 “힐스테이트 지금 디포레는 황금산을 비롯해 주변에 조성된 문화공원을 쉽게 이용할 수 있고 추가적인 공원 확충도 잇따르고 있어 입주민은 쾌적한 주거 생활을 누릴 수 있을 것”이라며 “특히 최근 공세권단지가 부동산 시장에서 높은 인기를 누리고 있는 추세여서 실수요자들을 중심으로 힐스테이트 지금 디포레에 대한 기대감이 높다”고 전했다.

한편, 힐스테이트 지금 디포레의 견본주택은 서울특별시 중랑구 망우로 330에 마련됐다.

