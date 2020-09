시몬스 침대, 시몬스 맨션 포항점 신규 오픈

시몬스(대표 안정호)가 경북 포항시 남구 대잠동에 ‘시몬스 맨션 포항점’을 신규 오픈했다.

‘시몬스 맨션’은 본사가 임대료, 관리비, 인테리어 비용, 진열 제품 등 매장 운영에 필요한 제반 사항을 100% 지원하는 매장이다. 대리점주가 비용에 대한 부담 없이 매장 운영과 제품 판매에만 집중할 수 있는 환경을 조성해주고, 동시에 소비자에게는 양질의 서비스를 제공하는 선도적인 프로그램이다.

‘시몬스 맨션 포항점’이 자리한 대잠동은 우수한 생활 인프라를 갖추고 있는 만큼 대규모 주거 단지가 자리잡고 있는 지역으로, 가구 브랜드가 밀집해 포항시의 가구 중심지로 손꼽히는 곳이다. 시몬스 맨션 포항점 인근에는 삼성디지털프라자, LG베스트샵, 전자랜드 등 대형가전매장이 함께 상권을 이뤄 혼수 및 이사 준비 고객 수요 확보에 유리할 전망이다. 또한, 포항시를 관통하는 새천년대로에 인접한 최적의 교통 여건을 바탕으로 대잠동, 포항 남구 등의 시내 도심 및 경주, 영덕 지역의 시외 고객까지 폭넓게 아우를 것으로 기대된다.

시몬스 맨션 포항점은 포항에 최초 오픈하는 시몬스 맨션인 만큼, 지상 1~2층의 여유로운 공간에서 시몬스 침대의 대표 매트리스 컬렉션 ‘뷰티레스트’의 인기 모델을 비롯해, 라이프스타일 컬렉션 ‘케노샤’의 퍼니처와 베딩 등의 제품을 한자리에 선보인다. 1층은 숙면을 중요시하는 예비 신혼부부를 위해 대형 매트리스 위주로 진열했으며, 2층은 수퍼싱글(SS)부터 패밀리 침대까지 다양한 사이즈의 제품으로 구성해, 소비자 선택의 폭을 넓혔다. 특히 시몬스 브랜드 창립 150주년을 기념해 1870개 한정 수량으로 제작된 ‘뷰티레스트 1870(Beautyrest 1870)’ 매트리스와 150주년 기념 프레임도 함께 만나볼 수 있다.

시몬스 침대는 시몬스 맨션 포항점 오픈을 기념해 해당 매장에서 일정 금액 이상 구매 시 케노샤의 호텔 침구 세트 및 포켓스프링 베개를 증정하는 이벤트를 진행한다. 모든 사은품은 한정 수량으로 선착순 제공되며, 사은품 소진 시 조기 종료될 수 있다.

이외에도 본격적인 웨딩 시즌을 앞두고 예비 및 신혼 부부를 위해 전국 시몬스 공식 매장에서 최대 20%의 파격 혜택을 제공하는 ‘웨딩 프로모션’을 진행 중이다. 라지킹 또는 킹오브킹 사이즈 매트리스 구매 시 10%의 할인 혜택을 제공하며, 특정 프리미엄 매트리스에 한해 5~10%가 추가 할인돼 최대 20%의 할인 혜택을 받을 수 있다. 뿐만 아니라 침대 프레임 및 룸세트, 퍼니처, 베딩 구매 시에도 10% 할인이 적용되며, 프레임과 룸세트 신제품의 경우 10%의 추가 할인이 더해져 최대 20%의 할인 혜택이 주어진다.

웨딩 프로모션 기간 동안 구매 금액대에 따라 풍성한 사은품도 지급한다. 300만원 이상 구매 시 40만원 상당의 케노샤 호텔 침구 세트를 선착순 500명 대상 증정하며, 500만원 이상 구매 시 케노샤 호텔 침구 세트와 함께 50만원 상당의 케노샤 거위털 이불까지 선착순 100명에게 제공한다. 모든 사은품은 한정 수량으로 선착순 제공되며, 사은품 소진 시 행사가 조기 종료될 수 있다.

더불어, 싱글(SE) 또는 수퍼싱글(SS) 사이즈 매트리스 구매 시 10%의 할인 혜택을 제공하는 ‘수퍼싱글 프로모션’을 동시 진행하며, 웨딩 프로모션과 중복 적용도 가능해 소비자 혜택을 더욱 확대했다.

한편, 한국 시몬스는 경기도 이천에 위치한 시몬스 팩토리움에서 세계적으로 인정받은 국내 자체 생산 시스템과 세계 최고 설비를 자랑하는 수면연구 R&D센터를 통해 안전한 매트리스를 생산하고 있으며, ‘한국 시몬스만의 1936가지 품질 관리 항목’을 적용하여 철저히 관리하고 있다. 국가 공인 친환경 인증, 국내 최초ㆍ유일의 불에 잘 타지 않는 난연 매트리스 출시, 한국표준협회로부터 일반 시판 매트리스 41종 품목에 대해 ‘라돈안전제품인증’을 획득하는 등 국민 매트리스 3대 안전 키워드로 소비자 신뢰를 쌓고 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr