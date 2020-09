[주간 인기키워드 TOP4] 전기차, 자율주행, 수소차, 시노팜 키워드 투자자 관심 지속

빅데이터를 기반으로 투자 정보를 분석하는 AI라씨로가 한주간 투자자들 사이에서 이슈가 된 키워드와 관련주들을 총정리하였다.

이번주에 투자자들은 전기차, 자율주행, 수소차, 시노팜, 그린뉴딜 등의 키워드를 많이 검색했다. 그리고 이와 관련해 ‘전기차’ 관련 종목들이 주간 평균 수익률 19.8%를 기록했다. 주요 종목은 영화테크, 엠에스오토텍, KEC, 코다코 등이다.

한편, 이번 주 투자자들이 새롭게 검색한 키워드는 시노팜이다. ‘시노팜’ 관련된 종목은 경피약물 전달시스템 핵심 기술 보유 업체로 알려진 아이큐어, 바이오신약 및 바이오소재를 개발하는 벤처기업인 바이오리더스, 터치스크린 및 휴대폰 부품 제조, 수처리 전문기업으로 알려진 시노펙스 등으로 나타났다.

현재 이러한 정보는 AI라씨로 웹페이지 또는 AI라씨로 앱을 다운 받으면 해당 정보가 나왔을 때 실시간으로 알림을 받을 수 있다.

[오늘 투자자 관심 종목]

