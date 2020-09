주중 美대사 사임 일성 "中 포위 안해. 대만은 지원"

"트럼프 재선 위해 개인자격 봉사 예정"

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미중 갈등이 악화되는 상황에서 돌연 사임을 발표한 테리 브랜스태드 주중 미국 대사가 미국이 중국을 포위하려는 것은 아니지만 중국이 건설적인 모습으로 바뀔 필요가 있다고 조언했다.

17일(현지시간) 브랜스태드 대사는 이임을 앞두고 이날 마지막으로 연 기자회견에서 "미국은 중국 포위를 추구하는 것은 아니다"라면서 "우리는 중국이 번영하고, 세계 시스템 속에서 건설적인 힘이 되는 것을 보고 싶다"고 밝혔다.

그는 또 미국이 인도ㆍ태평양 전략에 주력하고 있다면서 중국을 포함한 모든 국가가 남중국해의 항행 자유를 포함한 국제법을 준수해야 한다고 강조했다.

브랜스태드 대사는 "우리는 계속해서 대만해협의 안보와 안정을 위한 공헌을할 것"이라고 말해 대만에 대한 미국의 적극적인 지원이 계속될 것도 예고했다.

그는 자신의 재임 기간 중 미중 양국이 1단계 무역 합의를 이뤄낸 것을 거론하며 중요한 것은 앞으로 합의를 제대로 이행하는 것에 있다고 주장했다.

브랜스태드 대사는 자신이 사임 하는 이유도 직접 설명했다. 그는 이날 홍콩 봉황위성TV와 인터뷰에서 개인 자원봉사자 자격으로 도널드 트럼프 대통령의 선거를 돕겠다는 입장을 설명했다. 브랜스태드 대사는 트럼프 대통령의 측근으로 꼽힌다.

외교가에서는 시진핑 중국 국가 주석과 30년 넘게 이여온 인연을 바탕으로 주중대사로 일해온 브랜스태드 대사가 갑작스레 사임하려는 이유에 의문을 제기해 왔다.

