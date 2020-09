"억지·궤변", "뭘 묻는 거냐" 추미애, 대정부질문 마지막날 野와 설전

"근거 없는 세 치 혀", "가정 전제로 질문 말라" 등 강한 어조

당직사병 A 씨 대해선 "이른바 '카더라' 기반 제보"

野 의원석서 야유 터져나오기도

[아시아경제 임주형 기자] 17일 국회에서 진행된 교육·사회·문화 분야 대정부질문에서 추미애 법무부 장관은 아들 서모 씨 군 복무 시절 특혜 의혹을 둘러싸고 야당 의원들과 설전을 벌였다. 이날 추 장관은 "근거 없는 세 치 혀", "억지", "궤변" 등 강한 어조를 쓰는 데 주저하지 않았다.

이날 추 장관은 '그동안 제기된 의혹에 대해 어떤 책임을 지겠나'라는 김승수 국민의힘 의원의 질의에 "억지와 궤변은 제기한 쪽에서 책임을 져야 하지 않나"라며 "무한 인내로 참고 있다"고 답했다.

서 씨의 휴가 미복귀 의혹을 최초로 제기한 당직사병 A 씨에 대해서는 "아들과 다른 중대 소속으로 이른바 '카더라'다"라며 "군인은 다른 중대 사람을 '이웃집 아저씨'라고 칭한다고 한다. 이웃집 아저씨의 오인과 추측을 기반으로 한 제보였다"고 지적했다.

이어 김 의원이 '검찰 소환에 응할 것인가'라고 묻자 "혐의와 구체적 근거와 단서가 있어야 한다"라며 "정쟁과 정치공세를 노려 몇 달을 끌고 온 것"이라고 맞섰다.

김 의원이 "(국무위원석으로) 돌아가라"고 한 뒤에도 이에 응하지 않고 "공정은 근거 없는 세 치 혀에서 나오는 게 아니다"라며 "국민은 잘 알고 계실 것"이라고 강한 어조로 비판을 이어갔다.

최형두 국민의힘 의원이 "부대에 전화를 건 보좌관이 처벌을 받으면 본인도 책임을 지겠나"라고 질문하자 추 장관은 "사실이 아닌 가정을 전제로 질의하지 말아달라"라고 일축했다.

이어 "무엇을 물으시는지 모르겠다"며 "의원님이 자꾸 여론을 만들어가는데 대정부질문과는 상관없지 않느냐"라고 지적했다. 최 의원이 "아들 서씨가 무릎 질환 때문에 3개월 정도 요양이 필요하다고 말하지 않았느냐"라고 재차 추궁하자, 추 장관은 "궁금하면 제 말 듣지 말고 의사나 전문가에게 직접 전화하라"고 맞받아쳤다.

그런가 하면 김병욱 국민의힘 의원이 '정치자금을 장녀가 운영하는 식당에 사용했다는 비판이 있다'고 묻자 "허 참"이라고 실소하다가 "초선 의원으로서 마지막 질문을 그렇게 장식하는 게 과연 바람직한가"라고 응수했다. 이에 대한 반발로 야당 의원석에서 야유가 터져 나오기도 했다.

이날 추 장관의 강경한 어조는 지난 14일 첫 대정부질문 당시 추 장관 모습과 달랐다는 시각이 있다. 당시 추 장관은 과거 야당 의원에게 했던 발언을 사과하는가 하면, 모성애를 강조하며 안타까운 감정을 드러내기도 했다.

이날 추 장관은 지난 7월27일 법제사법위원회 전체회의에서 윤한홍 당시 미래통합당 의원과 설전을 벌이는 과정에서 "소설 쓰시네"라고 발언했던 것에 대해 "이건 좀 심하다는 제 모욕감을 대변해주느라 한 독백이었다"며 "마이크가 켜져 있어 그렇게 나가버린 것 같은데 죄송하다"고 사과했다.

그런가 하면 아들 서 씨에 대해 "아이가 어릴 때부터 '공인의 아들'로 돼 있어서 거의 모든 문제를 스스로 해결해 왔다"며 "엄마의 상황을 이해하길 제가 일방적으로 바라고 있다"고 목이 잠긴 목소리로 토로했다.

