[아시아경제 박종일 기자] 종로구(구청장 김영종)가 한국매니페스토실천본부 주관 제11회 전국 기초단체장 매니페스토 우수사례 경진대회에서 아동친화도시 정책으로 우수상 수상의 쾌거를 거두었다.

'아동이 행복한 도시는 모두가 살기 좋은 도시'라는 기치 하에 2016년2월부터 추진해 온 종로구 아동친화정책의 우수성을 인정받은 셈이다.

김영종 구청장은 “종로구의 아동친화정책은 이제부터가 시작이라 생각한다. 이번 우수상 수상에 만족하지 않고 보다 많은 주민분들에게 만족과 기쁨을 줄 수 있는 정책으로 보답하고자 한다. 아이와 부모 모두가 안전하고 행복한 지역사회를 조성, 아동의 건강한 성장을 위해 아낌없는 지원을 펼치겠다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr