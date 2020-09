이영덕 대성학력개발연구소장 ‘2021학년도 수시모집 대비전략’ 강의

동대문구, 2021학년도 대입 수시 지원 전략 온라인 설명회 개최…누구나 시청 가능...지난해 입시결과 분석, 포스트코로나 시대 급부상하는 IT 관련 첨단학과 지원 전략 제시

[아시아경제 박종일 기자] 2021년 수시모집이 오는 9월23일로 다가왔다.

이에 따라 동대문구(구청장 유덕열)는 수시모집 전형을 준비하는 수험생을 위해 ‘2021학년도 대입 수시 지원 전략 설명회’를 온라인으로 제공한다.

올해는 코로나19로 대학입시 전형이 변경된 부분이 많다. 이에 반해 사회적 거리두기로 현장에서 입시 설명회 등이 열리지 않아 정보를 구하려는 수험생과 학부모가 어려움을 겪고 있다.

구는 이들에게 실질적인 도움이 되기 위해 온라인으로 입시 설명회를 마련했다.

이번 온라인 설명회는 2부로 나누어 진행된다.

1부는 이영덕 대성학력개발연구소장이 바뀐 입시제도에 맞춰 ‘2021학년도 수시모집 대비전략’을 주제로 강의한다.

2부는 이만기 유웨이교육평가연구소장이 ‘2021학년도 교육계열 및 IT관련첨단학과 수시 지원 전략’을 상세히 알려준다.

설명회를 통해 수험생들은 학생부 종합전형 및 학생부 교과전형 등 수시 지원 전략과 주요 대학의 전년도 입시결과도 확인할 수 있다.

특히 구는 이번 설명회가 코로나19로 인해 급부상하는 IT관련 첨단학과인 AI(인공지능), 빅테이터, 반도체, 모빌리티, 융복합 관련 학과를 지원하는 수험생에게 큰 도움이 될 것으로 기대한다.

‘2021학년도 대입 수시 지원 전략 설명회’는 동대문진학상담센터 누리집에서 볼 수 있으며, 이번 설명회로 해소되지 않는 입시에 대한 궁금증은 동대문진학상담센터를 통해 언제든지 해결할 수 있다.

유덕열 동대문구청장은 “매년 구청 강당에서 대규모로 열리며 동대문구민 뿐 아니라 인근 주민들에게까지 뜨거운 호응을 받던 수시 설명회를 현장에서 개최하지 못해 안타깝지만 온라인 설명회로 제공, 더 많은 분들이 장소에 구애받지 않고 시청할 수 있게 됐다”며 “미래를 선도하는 으뜸교육도시 동대문구를 만들기 위해 다양한 맞춤형 교육 프로그램을 제공해 나가겠다”고 밝혔다.

동대문진학상담센터는 동대문구와 입시전문업체 유웨이가 함께 운영 중인 시설로 동대문구 주민이면 누구나 전문 컨설턴트에게 맞춤형 입시 상담을 무료로 받을 수 있다.

집중상담기간인 9월에는 오후 9시까지 오프라인, 온라인 상담이 모두 가능하다.

각종 진학 관련 프로그램 이용 문의와 예약은 동대문진학상담센터로 하면 된다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr