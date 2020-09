이재명, 北측에 '남북 공동방역·수해복구지원' 등 파격 제안

[아시아경제(의정부)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 17일 열린 '2020 DMZ 포럼'에서 "평화와 번영의 한반도 시대를 열기위해 경기도가 할 수 있는 최선의 노력을 다하겠다"며 남북 공동방역 및 수해복구 지원 등 5가지를 북측에 제안했다.

이 지사는 이날 기조연설에서 "코로나19는 우리의 일상을 완전히 바꿔놓았다. 당연하게 여겨 무심코 지나쳤던 것이 얼마나 소중한 것인지 절감하고 있다"며 "지금 우리가 할 수 있는 것은 일상을 되찾기 위해 가능한 모든 노력을 다하는 것이다. 이는 평화도 마찬가지"라고 설명했다.

그는 그러면서 "이제는 소극적이고 불안정한 평화가 아닌 적극적이고 항구적인 평화가 우리의 일상이 되도록 만들어야 한다"며 "그 토대에서 번영의 성취를 이루는 것이 우리가 당장 해야 할 일"이라고 덧붙였다.

이 지사는 문재인 대통령과 김정은 위원장의 '도보다리' 회담과 평양공동선언을 회상하며 문재인 정부의 한반도 평화를 위한 노력과 성과를 강조했다.

이 지사는 "그렇게 평화를 만들었지만 평화를 지키는 것은 쉽지 않았다"며 "포기할 수 없는 일이고, 옳은 길이라면 시련과 고난이 있다고 해도 나아가야 한다"고 평화정착 의지를 피력했다.

특히 "경기도는 DMZ를 품은 대한민국 최대 지방정부이자 남북관계의 영향을 가장 크게 받는 곳"이라며 "그렇기에 남북관계 발전에 대한 막중한 사명감과 책임의식을 갖고 있다"고 한반도 평화ㆍ번영의 중심으로서 경기도의 위치를 언급했다.

이 지사는 이날 남북교류를 통해 신뢰를 회복하고 평화를 정착시켜 번영의 길로 가기 위한 5가지 협력 사업으로 ▲남북 공동방역 및 의료협력 ▲임진강 수계관리 협력 ▲접경지 사업 남북 공동 조사ㆍ연구 ▲남북 공동 삼림복원 및 농촌종합개발 ▲대북 수해복구 지원 등을 제시했다.

그는 먼저 아프리카돼지열병과 코로나19에서 보듯 전염병과 감염병은 국경으로 막을 수 없다며 개풍개성 일원에 '남북 공동의료ㆍ보건 방역센터'를 설립하자고 제안했다.

또 남측은 홍수피해를 막고 북측은 물부족 사태 예방과 전력난 해소에 큰 도움이 될 수 있는 '남북 수계관리 기구' 설치와 한강하구 남북공동수로조사 재개, 서해경제공동특구 조성, 비무장지대 내 개성과 판문점을 연계해 남북이 자유롭게 오갈 수 있는 평화공원 조성 추진 의사를 밝혔다.

아울러 개풍양묘장과 농촌시범마을 조성 재개와 조건없는 대북 수해복구 지원 사업 추진 의사도 피력했다.

이 지사는 "경기도는 언제 어디서든 대화할 준비가 되어 있고, 북측의 참여가 꼭 필요한 만큼 통큰 결심을 기대한다"며 "국회에서도 대북전단 금지법 제정, 남북정상선언 비준 등 현안을 조속히 처리해 평화협력에 대한 우리의 의지를 보여 달라"고 당부했다.

'DMZ는 평화를 원한다'를 주제로 17~18일 이틀 간 온라인으로 열리는 이번 포럼은 라이베리아 출신의 평화운동가 리마보위, 국제관계학 석학인 미국 하버드대 조셉나이 교수 등 국내외 석학, 전문가, 평화NGO 등이 참여한 가운데 ▲기획세션 ▲평화운동 협력세션 ▲특별세션 ▲초청세션 등으로 나눠 진행된다.

