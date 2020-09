속리산(청주)휴게소, 2019년도 운영서비스평가‘우수휴게소’선정 영예

한국도로공사 속리산(청주)휴게소를 운영하고 있는 키다리식품(대표 이명수)은 한국도로공사에서 시행한 ‘2019년도 휴게시설운영서비스 평가’에서 뛰어난 성적으로 우수시설(대규모 1위)로 선정되는 영예를 안았다.

휴게시설 운영서비스 평가는 휴게시설별 자율경쟁을 통한 휴게시설 품질 및 서비스 수준 향상을 목적을 두고 전국 휴게소를 대상으로 서비스, 상거래, 시설, 위생 등 여러 가지 부문을 종합적으로 평가하는 제도다.

속리산(청주)휴게소는 당진영덕고속도로 청주방면 충북 보은군에 위치하며 2018년 전체 리모델링을 통해 전체적 서비스 수준을 한층 업그레이드해 밝고 깔끔한 분위기와 청결한 관리로 이용객들에게 높은 만족을 얻고 있다.

속리산(청주)휴게소의 관계자는 “모든 직원들이 휴게소를 찾는 고객들에게 항상 최상의 서비스를 제공하고자 노력한 결과 좋은 성과를 얻을 수 있었다.”며 “이번 평가 결과에 만족하지 않고 항상 고객에게 최상의 서비스를 제공하는 휴게소가 되도록 노력하겠다.” 고 말했다.

속리산(청주)휴게소에서는 주말에 방문하는 고객들에게 추석기간 명절전까지 비말마스크(KF-AD)를 나눠주는 고객감사 이벤트를 진행중에 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr