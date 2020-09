[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 도널드 트럼프 미국 대통령이 스가 요시히데 일본 신임 총리와 협력해 미ㆍ일 동맹을 더 강력하게 만들기를 원한다는 입장을 밝혔다.

백악관은 16일(현지시간) 케일리 매커내니 대변인 명의 성명에서 "미국은 스가 총리가 총리로 선출된 것을 축하한다"고 밝혔다.

성명은 이어 "트럼프 대통령은 미ㆍ일 동맹 강화와 공동목표 증진을 포함해서 자유롭고 개방적인 인도ㆍ태평양 비전을 계속 추구할 준비가 돼 있다"면서 "미국과 일본의 관계는 가장 강력하며 트럼프 대통령은 스가 총리와 협력해 이를 더욱 강력하게 만들기를 고대한다"고 덧붙였다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr