종합교육기업 에듀윌(대표 박명규)에서 공인중개사 부동산세법을 강의하고 있는 홍문성 교수는 딱딱하고 어려운 세법을 쉽고 재미있게 설명하는 강의로 잘 알려져 있다.

에듀윌 공인중개사 부동산세법 홍문성 교수는 “방대한 부동산세법 내용을 단순 암기가 아닌, 다년간의 실무 경험과 강의 경력을 바탕으로 쉽고 재미있고 알차게 강의하겠다”고 자신감을 내비쳤다.

홍문성 교수의 강점은 부동산세법을 처분/양도, 소유, 취득, 조세총론 등 영역별로 나누고 출제 비중을 파악한 후 마련된 고득점 최적화 핵심 정리다. 특히 암기 내용이 많은 세법을 조세총론, 지방세, 국세 등 깔끔하게 정리해 보다 쉽게 이해가 되도록 강의한다.

홍문성 교수의 강의는 에듀윌 공인중개사 서울 신림, 대전, 대구, 부산 서면과 해운대 공인중개사학원까지 5곳의 직영학원과 온라인 강의를 통해 만날 수 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr