제주도, 입도 중국인 유학생 39명 전원 ‘음성’

특별입국절차 따라 제주공항 워크스루 선별진료소서 검체 검사

[제주=아시아경제 호남취재본부 박창원 기자] 제주특별자치도는 지난 14일 인천국제공항을 통해 입국 후 제주에 온 중국인 유학생 39명이 코로나19 검체 검사에서 전원 음성인 것으로 확인됐다고 15일 밝혔다.

현재 제주도는 공·항만 특별입도절차에 따라 외국인 유학생이 입도하는 즉시 제주국제공항 내 워크스루 선별진료소에서 검체 검사를 하고, 14일간의 자가 또는 시설격리 기간 모니터링하고 있다

이에 따라 제주도는 지난 14일 오후 9시 20분 김포발 항공편을 이용해 이날 오후 10시 20분경 입도한 중국인 유학생 39명을 대상으로 제주국제공항 내 워크스루 선별진료소에서 검체 검사를 했다.

중국인 유학생 39명은 검체 검사를 받은 후 수송 차량을 이용해 대학 측에서 마련한 임시 생활 시설에서 격리 중이었다.

도 방역당국은 15일 오후 2시경 도 보건환경연구원으로부터 전원 음성판정을 통보받았다.

이들은 임시 생활 시설에서 14일간의 격리에 들어갔다.

