[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 사기의혹으로 폭락하다 전일 급반등한 수소트럭업체 니콜라가 또다시 급락했다.

15일(현지시간) 뉴욕증시에서 니콜라 주가는 전일 대비 9.16% 하락한 32.51달러에 거래를 시작했다. 니콜라 주가는 하루전 회사측의 사기의혹 부인 성명 배포 후 11% 급등한 바 있다.

이날 주가 급락은 전일 거래 마감 후 미 증권거래위원회(SEC)가 니콜라에 대한 조사에 착수했다는 보도가 나온 때문으로 풀이된다.

니콜라측은 전날 발표한 성명에서도 사기의혹 해소를 위해 SEC에 협력하겠다는 입장을 내놓은 바 있다.

니콜라측은 GM과의 제휴로 주가가 오르자 사기 의혹을 제기한 힌덴버그가 공매도를 통해 이익을 취하기 위해 나선 것이라고 주장했다.

